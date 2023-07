Polícia Militar localiza drogas em operação no bairro São Sebastião

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar, em uma ação coordenada pela sua Equipe Rocca, realizou neste domingo, 23, por volta das 19h35m uma operação na rua Fábio Luis Domingues, no bairro São Sebastião, após receber uma denúncia anônima sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região. Mesmo sem encontrar suspeitos no local indicado, os agentes decidiram efetuar uma varredura no terreno, contando com a ajuda de um cão farejador.

Durante a busca, foram encontrados uma quantia em dinheiro, 32 eppendorfs contendo cocaína, 26 pedras de crack, 14 buchas de maconha e 01 tablete de maconha.

Todo o material apreendido foi entregue à Polícia Civil para os devidos procedimentos legais. As autoridades continuarão a investigação para identificar os responsáveis pelas substâncias ilícitas.

ALCO – 29° BPM