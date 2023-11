Polícia Militar registra ocorrência de lesão corporal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta sexta-feira, 17, por volta das 00h10min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal no Parque José Afonso Junqueira, localizado no Centro de Poços de Caldas/MG.

De acordo com informações recebidas pela polícia, um grupo de aproximadamente dez indivíduos teria agredido duas vítimas, ambas travestis de 19 e 21 anos, do sexo masculino, próximo ao Espaço Cultural da Urca. As vítimas relataram terem sido alvo de agressões físicas intensas, incluindo socos, chutes e golpes com pedaços de madeira.

Após o violento episódio, as vítimas foram atendidas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e posteriormente encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Uma das vítimas sofreu um corte na cabeça e escoriações, enquanto a outra exibia um hematoma no pescoço e escoriações pelo corpo.

Até o momento, os autores das agressões não foram localizados.

ALCO – 29º BPM