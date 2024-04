Baixa procura pela vacina contra a gripe preocupa profissionais da saúde de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O município de Poços de Caldas está com apenas 26,89% de cobertura vacinal contra a Influenza, das 61.528 pessoas que fazem parte do público alvo. A vacinação, que foi iniciada no dia 25 de março, ainda enfrenta desafios em relação à adesão dos grupos prioritários, com 14.980 munícipes vacinados até o momento.

Gisele Scatola enfatiza a importância da imunização, ressaltando que, embora o frio ainda não esteja rigoroso, a vacina leva em média de 10 a 15 dias para gerar proteção. “Entre os grupos de idosos, crianças e gestantes, a procura está abaixo do esperado. Devemos atingir pelo menos 90% desse público para garantir uma proteção eficaz”, afirmou Gisele Scatola.

Com a campanha de vacinação já na metade do percurso, o município ainda não alcançou o número ideal de imunizados. Todas as salas de vacinação do município estão aplicando o imunizante, das 08h às 16h, facilitando o acesso da população.

Os documentos necessários para receber a vacina são: cartão do SUS ou CPF, cartão de vacinas e documento comprobatório em caso de condição profissional ou clínica que se enquadre nos grupos prioritários para a vacinação contra a Influenza.



Os grupos prioritários definidos para a vacinação são:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); Trabalhador da Saúde; Gestantes; Puérperas; Professores do ensino básico e superior; Povos indígenas; Idosos com 60 anos ou mais de idade; Pessoas em Situação de Rua; Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; Trabalhadores Portuários; População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.