Banco de Alimentos de Poços de Caldas recebe 400kg de pimentões do programa “Sesc Mesa Brasil”

Alice Dionisio

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas recebeu do programa Sesc Mesa Brasil uma doação de 400 kg de pimentões, direto do produtor. As doações foram retiradas na última quarta-feira (15) e os alimentos estão sendo distribuídos a entidades socioassistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar atendidas pelo Banco de Alimentos.

Também pelo programa Sesc Mesa Brasil, o Banco de Alimentos recebe semanalmente, sempre às quintas-feiras, a doação de 700 kg de pães, retirados na fábrica Aryzta. Além disso, o equipamento também recebe iogurtes, leite e batata congelada, entre outros alimentos.

“A parceria do Banco de Alimentos com o Sesc Mesa Brasil está completando mais de dois anos e, a cada dia, vem se tornando mais robusta. Agradecemos ao Serviço Social do Comércio pela significativa iniciativa na área da segurança alimentar, que faz muita diferença na vida das pessoas”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

O programa Mesa Brasil é uma rede nacional que atua contra a fome e o desperdício, formada por mais de 3.000 parceiros doadores, entre produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias de alimentos, além de empresas de diversos ramos de atividade.

Já o Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da agricultura familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.

Para fazer sua doação é fácil. Basta levar os gêneros alimentícios até a sede do Banco de Alimentos ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a entrega das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social. O Banco de Alimentos de Poços de Caldas está localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações da Ceasa.