Bibliotecas públicas municipais de Poços ganham perfil na rede social

Alice Dionisio

Bibliotecas vivas, dinâmicas, acessíveis e antenadas às inúmeras possibilidades criadas a partir das redes sociais. Pensando nisso, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas lançou, nesta quinta-feira (26), o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, com identidade visual especialmente criada e conteúdo rico, que visa democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das cinco unidades que compõem o sistema, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços.

Você sabe por que a biblioteca da Urca se chama Centenário? Sabe quem foram Júlio Bonazzi, Marcus Vinícius de Moraes e Manuel Costa Guimarães, que emprestam seus nomes a três bibliotecas públicas municipais? Dessas, advinha só qual foi o único prédio projetado e construído especificamente para abrigar uma biblioteca?

Com o novo perfil, os interessados vão poder conhecer um pouco da história de cada unidade, além de ter acesso a informações básicas como endereços, telefones e horário de funcionamento das unidades e, claro, ficar sabendo como é fácil se cadastrar como usuário.

Nesta semana, acompanhada da coordenadora das Bibliotecas Públicas, Raissa Melo, a equipe de Comunicação da Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela criação da identidade visual e publicações, visitou as bibliotecas, em todas as regiões da cidade, para conhecer os locais e realizar a captação de imagens.

“A visita in loco é importante para que o conteúdo criado remeta também aos nossos espaços físicos, fazendo com que o público tenha um pouco dessa ambiência da biblioteca não só como detentora do acervo, mas como espaço de convivência e ponto de encontro”, destaca a coordenadora das Bibliotecas Públicas, Raissa Melo.

Conteúdo

No planejamento de conteúdo do novo perfil o acervo disponível nas bibliotecas vai ganhar destaque, tudo pensado com cuidado pelas bibliotecárias e equipes de todas as unidades que compõem o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas.

A identidade visual trabalha com o conceito de “árvore de livros”, no sentido de que as bibliotecas são árvores de raízes bem fortes cujos frutos – os livros – podem ser colhidos a qualquer tempo, por todos os interessados.

O perfil ganha publicações semanais, seja no feed, com atualizações sobre o acervo e iniciativas de fomento ao livro e à leitura, na ferramenta Stories, com informativos rápidos ou Reels, ferramenta de vídeos do Instagram, com detalhes e panorama de um ambiente específico das bibliotecas.

A partir da próxima semana, não vai faltar tbt no @bibliotecaspublicasdepocos, com imagens dos diversos eventos, oficinas, palestras e visitas realizadas nas bibliotecas. A sigla em inglês #tbt, uma das mais populares do mundo, faz referência às palavras “throwback thursday” (ou quinta-feira do retorno), usada para a publicação de fotos de recordações.