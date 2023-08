Polícia Militar recupera motocicleta furtada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação realizada pelas equipes do Tático Móvel, resultou na apreensão de uma motocicleta que havia sido furtada. A ação aconteceu na manhã de hoje, 12, na rua Coronel Virgílio Silva.

As forças policiais, que buscavam capturar indivíduos envolvidos em atos de roubo, se depararam com a referida motocicleta devidamente estacionada e sem placa. Realizando uma verificação através dos registros, os agentes de segurança identificaram que se tratava de um veículo que havia sido subtraído em 10 de agosto, no interior do pátio do mercado municipal.

ALCO – 29º BPM