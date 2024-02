“Antes de cair na folia, venha doar”: Hemominas lança campanha para aumentar estoque antes do Carnaval 2024 Facebook Twitter Google Plus

Com o objetivo de estimular doadores em boas condições de saúde a fazerem suas doações de sangue antes da folia de Carnaval, a Fundação Hemominas de Poços de Caldas está participando da campanha “Antes de cair na folia, venha doar!”.

A necessidade de sangue nos hospitais e serviços de saúde não dá folga. E pode até aumentar, devido a uma maior movimentação de carros, ônibus e pessoas transitando pelas estradas e rodovias do estado. Por isso, a unidade de Poços de Caldas estará aberta no sábado de Carnaval (10), das 7h às 11h30.

As doações são necessárias todos os dias e se tornam fundamentais em períodos de férias ou eventos como o Carnaval, já que delas depende a manutenção de estoques em segurança, uma vez que aumenta a possibilidade de ocorrerem acidentes, sem contar os pacientes hematológicos atendidos diariamente nos hospitais, que demandam transfusões constantes, como os afetados pela anemia falciforme e hemofilia.

Entre os requisitos básicos para doar sangue, é necessário:

-estar em boas condições de saúde;

-ter entre 16 e 69 anos;

-pesar mais de 50 kg;

-estar bem descansado no momento da doação;

-estar alimentado – após almoço, jantar ou refeições com conteúdo mais gorduroso deve se aguardar três horas para efetuar a doação;

-não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

-não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue;

-não ter tido hepatite após os 11 anos;

-apresentar documento de identificação oficial e original, com foto, filiação e assinatura.

