Black Friday: Procon monitora preços de eletrodomésticos e eletrônicos nas lojas

O Procon de Poços fez uma pesquisa de preço de alguns dos produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday. A lista inclui celular, televisão, forno, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, videogame, notebook e ventilador.

O levantamento serve para que a população compare os valores atuais com aqueles anunciados no dia das promoções e evitar ofertas enganosas. Acesse no link abaixo.

A pesquisa foi realizada nos dias 10 e 11 deste mês em três estabelecimentos comerciais. A Black Friday acontece no dia 29 de novembro.

Dicas na hora de comprar

Além da pesquisa, o órgão de defesa do consumidor dá uma série de dicas para evitar fraudes e outros problemas na hora da comprar, presencialmente ou pela internet:

– Fique atento ao prazo de entrega, especialmente se o objetivo é comprar presentes para o Natal

– Verifique a política de troca da empresa

– Faça uma lista do produto que precisa ou deseja e estipule um limite de gasto para não estourar o orçamento

– Acompanhe os preços dos produtos/serviços que deseja adquirir, anote preços e guarde as informações da sua pesquisa

– Fique atento para que não sejam inseridos na compra produtos adicionais sem a sua autorização, tais como seguros e garantia estendida

black-friday-out-2024

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.