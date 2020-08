Bombeiros combatem incêndios em vegetações de Poços de Caldas

Duas queimadas em vegetação foram registradas na tarde de ontem (27)

Alice Dionisio | 10h56

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas gastou mais de cinco mil litros d’água para combater um incêndio em vegetação rasteira, próximo a Fazenda Canadá, na tarde de ontem (27). Segundo os militares, por conta do período de estiagem, os arbustos, gramíneas e poucas árvores do local estavam muito secas, o que favoreceu a propagação rápida das chamas.

Os militares combateram os focos de incêndio, com o objetivo de evitar que o fogo chegasse até uma empresa de produção de fios e cabos elétricos que estava sendo ameaçada. Também havia o risco de que a queimada atingisse a residência do caseiro que cuida da fazenda e de um viveiro de mudas para plantio de batatas.

O incêndio atingiu aproximadamente 10 mil m² e os bombeiros ficaram empenhados na ocorrência cerca de quatro horas.

Queimada em plantação de café

Enquanto combatiam as chamas na Fazenda Canadá, outra equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender um incêndio em uma plantação de café, na Fazenda Souza Lima.

O fogo atingiu aproximadamente 4 mil m² de vegetação nativa e alguns pés de café. Os militares contaram com o apoio de funcionários para controlar as chamas, o que evitou maiores danos ao cafezal.

As causas dos dois incêndios ainda são desconhecidas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.