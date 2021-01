Bombeiros resgatam tamanduá-bandeira em sítio de Bandeira do SUl

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas resgatou ontem à tarde (29) um tamanduá-bandeira, que teria aparecido em um sítio, em Bandeira do Sul, próximo a ponte do Rio verde, às margens da rodovia BR267.

Segundo os militares, o animal não estava conseguindo sair sozinho. O tamanduá foi conduzido para o interior de uma mata nativa, onde acabou sumindo em meio a vegetação.

O tamanduá-bandeira é encontrado na América Central e América do Sul. O Corpo de Bonbeiros afirma que ultimamente tem se visto vários animais desta espécie na nossa região.

O Corpo de Bombeiros orienta que sempre que as pessoas se depararem com animais

selvagens em situação de perigo ou em risco de ataque, que entre em contato com o

telefone 193.

