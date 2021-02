Briga acaba em morte, no bairro Itamaraty V, em Poços de Caldas

Um homem de 49 anos morreu, após se envolver em uma briga, no Condomínio Novo Horizonte, ontem à noite (16), no bairro Itamaraty V.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar até o local, os policiais encontraram a vítima caída, já em óbito. Segundo testemunhas, o autor seria um rapaz de 31 anos. O suspeito teria dado um soco no homem, que caiu e não se levantou mais.

A Perícia Técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe, constatando lesão aparente na nuca da vítima, ocasionada por sua queda. Após liberação do local, o corpo da vitima foi removido pelo serviço funerário municipal.

Após a briga, o agressor teria caminhado até aos blocos superiores do condomínio. A PM isolou o local e foi até a residência do autor, porém ele não foi localizado. A polícia seguiu até a casa da mãe dele, onde foi descoberto que o irmão teria o ajudado na fuga.

A Polícia Militar segue em rastreamento para a prisão do autor. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas para os serviços Disque Denúncia 181 e Emergência Policial 190.

