Incêndio em veículo mobiliza bombeiros em Laranjeiras de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta segunda-feira, 22, militares da 1ª Companhia Independente de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo próximo ao Posto RT Laranjeiras, localizado em Laranjeiras de Caldas, município de Caldas/MG.

As equipes de resgate prontamente se dirigiram ao local, onde se depararam com uma Kombi completamente consumida pelas chamas. Segundo informações obtidas no local, parte do incêndio foi controlada com o uso de extintores antes da chegada dos bombeiros, não resultando em feridos.

De acordo com relatos do condutor do veículo, o fogo teve início logo após o abastecimento do mesmo. Após o combate às chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo completo do veículo, eliminando qualquer possibilidade de reignição e reduzindo a temperatura das partes mais quentes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente no local para prestar apoio e realizar os procedimentos necessários. O veículo ficou sob a responsabilidade do proprietário após a conclusão dos trabalhos de resgate e combate ao incêndio.