Operação policial resulta na prisão de traficantes de drogas no bairro Santa Rita

Na tarde de ontem, 30, a Polícia Militar desencadeou uma operação no bairro Santa Rita, culminando na prisão de traficantes de drogas na Rua Saturno.

Durante a ação, as autoridades abordaram três indivíduos suspeitos, sendo que um deles tentou desesperadamente se desfazer de objetos, lançando-os no telhado de uma residência próxima. Em uma investigação minuciosa, foram encontradas 100 pedras de crack estrategicamente escondidas no muro da casa da frente, outras 10 no quintal e 02 papelotes de cocaína que estavam camuflados no telhado e no interior da residência.

O resultado da operação foi marcado pela detenção de dois indivíduos, além da apreensão de um menor de idade. A incursão policial também resultou na confiscação de 11 aparelhos celulares, um montante de R$ 1.561,00 em notas variadas, juntamente com 02 papelotes de cocaína e um total de 151 pedras de crack.

ALCO – 29° BPM