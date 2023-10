Farmácia da Policlínica passa por reforma e atendimento segue em outras unidades

A partir desta quarta-feira (11), a farmácia da Policlínica Central entra em reforma com o objetivo de oferecer melhor estrutura aos pacientes e servidores. Devido às obras, o atendimento será temporariamente interrompido na unidade.

O serviço funcionará apenas em formato de plantão para medicamentos de emergência dos hospitais e medicamentos controlados de uso contínuo, que a receita já esteja arquivada na unidade. Os demais medicamentos de uso contínuo e medicamentos de demais patologias serão entregues nas outras farmácias do município, que estarão em esquema de plantão, com funcionamento também no período da tarde.

A farmácia terá nova pintura e piso epóxi na parte interna. Já na externa, todo revestimento receberá pintura na cor verde e branca, limpeza da cobertura e pintura da estrutura metálica da cobertura.

No feriado de quinta-feira (14), não haverá atendimento nas farmácias e no sábado (14) a Farmácia Central, da Zona Sul e Zona Oeste funcionam em esquema de plantão.

Farmácia Zona Oeste – Complexo Vilas Unidas

– Horário de atendimento – 07:30h às 17:30h

Farmácia Zona Sul – Hospital Margarita Moralles

–Horário de atendimento – 08h às 17h

Farmácia Zona Leste – Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste)

–Horário de atendimento – 08h às 17h30

