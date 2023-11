Caminhada da Prematuridade encerra Semana da Prematuridade da Santa Casa no próximo domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estamos no Novembro Roxo, mês da prematuridade, onde ações destacam a importância de prevenção dos partos prematuros e a importância dos cuidados com o recém nascido. No próximo dia 17 é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade, um movimento intercontinental no qual inúmeros indivíduos e organizações de mais de 100 países unem forças com atividades, eventos especiais e se comprometem com a ação para ajudar a abordar a questão do nascimento prematuro e melhorar a situação dos bebês e de suas famílias.

Como de costume, a equipe da UTI Neonatal da Santa Casa preparou uma agenda especial para essa Semana da Prematuridade, que começou na segunda-feira, 13, com a exposição de fotos de recém-nascidos da fotógrafa Julia Danziger e culminará com a já tradicional Caminhada da Prematuridade, que acontece no domingo, 19, às 10h, na Praça Pedro Sanches.

“Esse mês de novembro é um mês muito importante e especial para nós que trabalhamos com pequenos prematuros. Dia 17 de Novembro é o Dia Mundial da Prematuridade, por isso sempre preparamos uma semana especial na UTI Neonatal onde esses pequenos se encontram. Esse é o mês em que conscientizamos sobre a importância de prevenção dos partos prematuros e os dos cuidados com o recém-nascido”, explica a enfermeira da UTI Neonatal, Amanda Victoria Lopes, uma das organizadoras da Semana da Prematuridade da Santa Casa de Poços.

“Por tudo isso, preparamos uma semana cheia de atividades. A Semana da Prematuridade se iniciou no dia 13 de novembro com exposição das fotos (autorizada pelos pais) realizadas pela fotógrafa parceira Julia Danziger e segue com aulas on-line para atualização dos profissionais, gincanas realizadas com toda equipe do Hospital, teremos brindes, roda de conversa com os Pais que estão vivenciando esse momento difícil e para finalizar nossa Caminhada da Prematuridade que será realizada com ponto de saída na praça Pedro Sanches ,às 10h da manhã no domingo, dia 19. É com grande gratidão que preparamos esse evento tão importante, os nossos pequenos guerreiros merecem ser lembrados”, destaca Amanda.