Campanha de vacinação contra influenza começa na segunda (25) e contempla grupos prioritários

Na segunda-feira (25), começa mais uma Campanha de Vacinação contra Influenza, popularmente conhecida como vacina da gripe.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias. Os casos de influenza podem variar de quadros leves a graves e podem levar ao óbito.

A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, o objetivo da campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade, decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo para a vacinação.

A vacina influenza trivalente é inativada e fragmentada, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; A/Thailand/8/2022 (H3N2); B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

Os níveis de anticorpos protetores para a influenza declinam após 6 meses da vacinação, a proteção conferida pela vacinação é de aproximadamente 1 ano , por isso ela é feita anualmente.

A influenza e a COVID-19 continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Assim, o Ministério da Saúde recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação contra a influenza para atualização da situação vacinal para covid-19 nos grupos elegíveis.

Todas as salas de vacina do município aplicarão o imunizante, das 08h às 16h. O usuário deve levar os seguintes documentos: cartão do SUS ou , CPF , cartão de vacinas e documento comprobatório em caso de condição profissional ou clínica que se enquadre nos grupos prioritários para a vacinação contra a Influenza.

A população prevista de grupos prioritários para Campanha de Influenza em Poços de Caldas é 61.528. Poços recebeu a 1ª remessa de vacina contra Influenza dia 21/03/, que corresponde 9,93% do publico alvo com 6.110 doses.

Os grupos prioritários definidos para a vacinação são:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); Trabalhador da Saúde; Gestantes; Puérperas; Professores do ensino básico e superior; Povos indígenas; Idosos com 60 anos ou mais de idade; Pessoas em Situação de Rua; Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; Trabalhadores Portuários; População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.