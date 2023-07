Campestre receberá Unidade de Negócios Coopama

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cooperados contarão com transbordo de café e estrutura completa para o produtor rural

A Coopama – Cooperativa Agrária de Machado – reconhecida nacionalmente como uma das mais importantes cooperativas do agronegócioabrirá no dia 06 de julho uma nova Unidade de Negócios, desta vez na cidade de Campestre. Esta será a oitava cidade a contar com os serviços e estrutura da Coopama. Atualmente as cidades de Machado, Alfenas, Elói Mendes, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Turvolândia já contam com as soluções oferecidas pela cooperativa que possui mais de 3.400 cooperados e 79 anos de história.

Os produtores rurais de Campestre terão acesso a máquinas, implementos, fertilizantes, alimentação animal e muito mais, tudo para o desenvolvimento no campo e aumento da sua produtividade. A Coopama conta ainda com o auxílio de profissionais que auxiliam em questões técnicas e no campo, seja para sua plantação ou criação.

Outra novidade para os produtores rurais de Campestre e região, é o serviço de transbordo de café, que poderão entregar sua produção direto na unidade, e Coopama se encarrega de trazer para Machado. Tudo de forma segura e ágil.

Outro destaque importante está na comercialização de tratores e implementos, visto que a Coopama é Revendedora Autorizada Landini no Sul de Minas. A marca mundialmente conhecida por sua qualidade e inovação tem na Coopama uma parceria séria e de muito sucesso, possibilitando qualidade, inovação e resultados com excelentes preços e diversas condições de pagamento.

A inauguração da Unidade de Negócios Coopama Campestre acontecerá no dia 06 de julho às 16h na Rua Avenida João Muniz Filho, 1005 – Centro, e contará com a presença da Diretoria Executiva da Coopama, personalidades do agronegócio, autoridades locais e, claro, de produtores rurais da região.