Carnaval: Com temas variados, blocos de rua recebem inscrições

Faltam dez dias para o Carnaval. Este ano, 13 blocos de rua vão desfilar pelo centro de Poços de Caldas entre o Sábado e a Terça de folia. Tem bloco para todos os gostos, de botequeiros a culturais. A maioria deles está recebendo inscrições.

Os blocos vão percorrer as ruas levando muita animação e descontração. Veja abaixo a lista completa com temas, contatos, datas e horários.

Temas

A temática deste ano é eclética. Os temas vão de “Folia no chuveiro”, do bloco novato Me Leva no Chuveiro, a “O gigante reino vegetal na folia do Carnaval”, do Gigantes da Casa de Bonecos. Tem também “Ser feliz não tem idade”, do Viajando na Folia, “+ Amor”, do River, “Vidas trans importam”, do Tine, “O som do paredão está de volta”, com o Pregados Sound Car, uma homenagem à escola de samba Saci-Pô, com o bloco de mesmo nome, “Amantes de atividade física”, do estreante Pace & Pilsen, entre outros.

Programação

Dia 10 – Sábado

BLOCO DO EURICO

Tema: “Vem pra feira do mico, tem carnaval pra todo mundo!”

Concentração: 14h

Saída: 18h

Contato: 35 9998-51452 – Milene Guerra

ME LEVA NO CHUVEIRO

Tema: “Folia no chuveiro”

Concentração: 14h

Saída: 18h15

Contato: (35) 99250 9178 – Guilherme

BLOCO DO RONALDO

Tema: “Bloco de boteco”

Concentração: 18h

Saída: 19h

Contato: (35) 99217-2008 – Juninho

PREGADOS SOUND CAR

Tema: “O som do paredão está de volta”

Concentração: 19h

Saída: 20h

Contato: (35) 99954-2532 – Tiago

Dia 11 – Domingo

BLOCO FOLIA NACIONAL

Tema: “Abre Alas”

Concentração: 15h30

Saída: 16h

Contato: (35) 99160-8904 – Jairo

RIVER BLOCO

Tema: “+ Amor”

Concentração: 12h

Saída: 17h

Contato: (35) 98821-1661 – Marco Noronha

OS MARDITO

Tema: “Carnaval”

Concentração: 17h30

Saída: 18h

Contato: (35)9.9157 6443 – Luciene

(35) 99123 9123 – Juliano

(35) 99168 3686 – Marcelo

SACI-PÔ

Tema: “50 anos de história”

Concentração: 18h30

Saída: 19h30

Contato: (35) 98823-2722 – Serginho



Dia 12 – Segunda

BLOCO GIGANTES DA CASA

Tema: “O gigante reino vegetal na folia do Carnaval”

Concentração: 15h

Saída: 16h

Contato: (35) 99198-7222 – Gustavo Noronha

VIAJANDO NA FOLIA

Tema: “Ser feliz não tem idade”

Concentração: 16h30

Saída:17h

Contato: (35) 3729-0300 – Bete/Hotel Lisboa

BLOCO DO RONALDO

Tema: “Bloco de boteco”

Concentração: 18h

Saída: 19h

Contato: (35) 99217-2008 – Juninho

Dia 13 – Terça

PACE & PILSEN

Tema: “Amantes de atividade física”

Concentração: 12h

Saída: 16h

Contato: (35) 99121-4037 – Thiago Loiola

BLOQUINHO DA BAND

Tema: “Carnaval/Folia”

Concentração: 12h

Saída: 17h

Contato: (35) 98887 4130

BLOCO DA TINE E BLOCO DAS FRIDAS

Tema: “Vidas trans importam”

Concentração: 17h30

Saída: 19h

Contato: (35) 98469-6822 – Tine

(35) 99137-6668 – Edina

PREGADOS SOUND CARNAVAL

Tema: “O som do paredão esta de volta”

Concentração: 17h

Saída: 20h

Contato: (35) 99954-2532 – Tiago



Trajeto

O desfile dos blocos vai começar nas imediações da Urca, passando pela avenida Francisco Salles e rua Assis Figueiredo, encerrando e dispersando na rua Barros Cobra, junto à Praça Dom Pedro 2º, o epicentro da folia.

Mais informações: 3697-2302.