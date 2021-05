Casos de variantes da Covid-19 são confirmados em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta sexta-feira (28), a Regional de Saúde de Pouso Alegre notificou oficialmente que na cidade de Poços de Caldas foram encontradas em amostras de pacientes, casos de variantes do novo coronavírus.

Até o momento, amostras de três pacientes foram confirmados. Dois com a variante “P.1.” e um com a variante “P.2.”.

A variante P.2. surgiu no estado do Rio de Janeiro e, até o momento, não é apontada como uma VOC (Variante de Atenção). A variante P.1. tem sido amplamente detectada no Brasil, sendo uma das variantes com maior frequência de detecção, a partir do segundo semestre de 2020.

A variante “P.1.”, foi detectada em um paciente do sexo masculino de 36 anos e em uma paciente de 52 anos que veio a óbito dia 15/04.

Já com a “P.2., foi identificada em uma amostra de um paciente do sexo masculino de 31 anos de idade.

A Vigilância Epidemiológica continua a realização de busca ativa dos pacientes para notificação e mais informações.

O QUE É UMA VARIANTE?

Quando ocorrem mutações específicas, estas podem estabelecer uma nova linhagem do vírus em circulação. O coronavírus pode continuar sofrendo mutações adicionais gerando diferenças dentro da mesma linhagem. Quando isso acontece, caracteriza-se como uma nova variante daquele vírus.

PREVENÇÃO

Frente a detecção de variantes em Poços e na região Sul de Minas, novamente é pedida a conscientização por parte de toda população. Use máscaras e não aglomere!