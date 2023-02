Fiscalização no trânsito será reforçada durante o Carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Os agentes de trânsito da Prefeitura irão atuar, juntamente com a Polícia Militar, na fiscalização do trânsito nos dias de Carnaval. De acordo com o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu, estarão empenhados 40 agentes municipais. A Prefeitura apoia a campanha “Se Beber, não Dirija” e empenhará seus agentes nesta fiscalização, durante os dias da folia. Além desta ação, os agentes também farão o fechamento das ruas e apoio aos blocos, durante o trajeto no centro da cidade.

As forças de segurança irão desenvolver um sistema envolvendo diversos órgãos para garantir o conforto e tranquilidade dos foliões. Entre eles estão as secretarias de Turismo, Cultura, Comunicação, Defesa Social, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Serviços Públicos, Conselho Tutelar e o SAMU.

A atuação dos profissionais inclui ações preventivas e educativas em relação a eventos realizados nas ruas, o monitoramento pelas câmeras do COP, coibir os ambulantes irregulares, tudo para garantir uma melhor fluidez da festa e do trânsito.

A Polícia Militar vai reforçar o policiamento, com maior efetivo. Serão criados pontos estratégicos para o grupamento atuar ativamente e garantir a tranquilidade dos visitantes durante a festa. Haverá patrulhamento em viaturas e policiamento ostensivo, visando dar segurança aos foliões e manter a ordem pública. O foco será inibir o furto e roubo de celulares, veículos e residências. A orientação para os cidadãos é que sejam cuidadosos com seus pertences, principalmente em locais com grande concentração de pessoas.