Levantamento vai mapear artistas e agentes culturais LGBTQIAPN+ em Poços de Caldas

O Coletivo LGBTQIAPN+ Poços de Caldas lançou, na segunda-feira (6), o mapeamento de artistas e agentes culturais LGBTQIAPN+ na cidade. A iniciativa está sendo viabilizada por meio do edital de Oportunidades Culturais (Edital Especial 02/2023) da Secretaria Municipal de Cultura, em atendimento à Lei Complementar 195 – Lei Paulo Gustavo (LPG).

Pensando na importância da arte e da cultura para a causa LGBTQIAPN+, a proposta surge da necessidade urgente de pesquisar artistas e agentes culturais na cidade de Poços de Caldas, com o objetivo de levantar informações sobre gênero, orientação sexual, raça, idade, perfil socioeconômico e atuação no setor cultural. Essas informações são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas para o município, além de apontar demandas específicas, auxiliar e criar pontes entre estes artistas, o público e o setor cultural.

O mapeamento está sendo feito através de um formulário on-line disponibilizado nas redes sociais do Coletivo, por meio de link e QRCode em cartazes que serão afixados em locais públicos, equipamentos públicos e particulares, além de visitas in loco a diversos ambientes e eventos da cidade para distribuição de panfletos.

Não há restrições quanto às expressões culturais contempladas pelo mapeamento: performance, dança, teatro, pintura, música, literatura, cinema, moda, produtores, grupos, coletivos e agentes culturais podem fazer parte, estando inseridos profissionalmente ou não na cadeia produtiva da cultura.

A equipe é formada por Danielle Vilas Bôas, Will Moreira, Nayla Fabiana da Cunha Neves, Rhuan Marino Oliveira Fagundes, Dani Silva e Darlei Roberto da Silva. Para participar da pesquisa, acesse o formulário: https://forms.gle/DGMNyQ4F2JaTQgJc6. O link fica disponível até o dia 10 de abril.

