Poços de Caldas passa para a fase regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) terminaram neste domingo (04). Poços de Caldas será representada pelo Instituto Educacional São João da Escócia e pela Escola Padrão, na próxima etapa que será regional, sediada em Passos-MG.

No Módulo I o município vai disputar as modalidades de basquete masculino e feminino, futsal masculino e voleibol feminino, todas pelo Instituto Educacional São João da Escócia.

No Módulo II o Instituto São João da Escócia compete em Passos no basquete masculino e feminino. A Escola Padrão ficou com o título no voleibol feminino e também está na fase regional.

Confira os classificados para a fase regional – Módulo I

– Basquete Feminino

– Basquete Masculino

– Futsal Masculino

– Voleibol Feminino

Confira os classificados para a fase regional – Módulo II

– Basquete Feminino

– Basquete Masculino

– Voleibol Feminino

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos é sempre uma competição de muita energia. “Ficamos muito felizes em receber diversas cidades da região, com equipes preparadas. Ficamos bem representados e seguimos para mais uma fase com todo o apoio da secretaria de Esportes.”

Jogos Escolares de Minas Gerais

O JEMG busca fomentar a prática do esporte para fins educativos, além de contribuir para o desenvolvimento integral do estudante, ao estimular o pleno exercício da cidadania e a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particulares. Além disso, indica o representante do estado nos Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Paralimpíadas Escolares, competições nacionais promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil, Confederação Brasileira de Desporto Escolar e Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente.