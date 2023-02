36º Encontro com Jesus acontece durante os dias de carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Renovação Carismática Católica (RCC) do Setor Poços de Caldas, realiza entre os dias 18 a 21 de fevereiro o 36º Encontro com Jesus. O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Doutor Arthur de Mendonça Chaves.

A entrada é gratuita.

Pregações, adoração, louvor, shows e muita oração preencherão as jornadas, durante os 4 dias. Presença de Padres e Diáconos já foram confirmadas para as pregações, missas e adoração.

Segundo Roberto Donizete Ferreira, coordenador da RCC, a expectativa de público é de 5 mil pessoas. “No Encontro com Jesus vivemos uma experiência única e transformadora com o Amor de Deus, provamos da alegria que não passa e convidamos todos a estarem conosco.”

Cronograma

Sábado – 18/02 (Dedicado a Juventude)

13:30 – Acolhida (Animação e Dança)

14:30 – Preparação para santa Missa

15:00 – Santa Missa de Abertura do Encontro

Padre: -José Eduardo (Paroquia São Francisco e Santa Clara)

16:00 – Intervalo (recados)

16:15 – Animação

16:30 – Oração

16:40 -Pregação tema: “Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu” (cf. Efésios 1, 4-5) – Amor de Deus – Pregador: Diácono Rhilton Roger (Assessor Diocesano da Juventude)

17:30 – Oração da Pregação

17:40 – Intervalo

18:10 – Adoração Tema: Jesus Eucarístico, desperta em nós o Amor e a Fé!

Padre Gilmar (Paroquia N. S. Aparecida Bandeira do Sul)

19:00 – Intervalo

20:00 – Show com a Banda Católica Brisa Leve

22:00 – Encerramento

Domingo – 19/02

8:00 – Santo Terço Mariano

8:30 – Animação

8:40 – Oração

9:00 – Pregação tema: “Em Jesus Cristo, pelo Seu sangue temos a redenção, a remissão dos pecados” (cf. Efésios 1,7) – Pecado / Jesus Salvador – Pregador: Padre Denis (Paroquia São José de Botelhos)

09:50 – Oração da Pregação

10:10 – Intervalo ( recados )

11:00 – Adoração Tema: Jesus Eucarístico, desperta em nós o Amor e a Misericórdia! Padre Donizetti de Brito (Paroquia Basilica N. S. da Saude)

12:00 – Almoço

13:30 – Animação

13:45 – Teatro

14:10 – Oração

14:35 – Pregação tema: “Escolhidos em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos” (cf. Efésios 1, 4) – Fé e Conversão

Pregador: Frei Plinio (Paroquia São Felix de Nicosia)

15:15 – Oração da Pregação

15:30 – Intervalo ( recados )

16:00 – Santa Missa : Padre Marcio

17:30 – Jantar

19:00 – Festival (Ministério de Música e Artes)

21:20 – Encerramento

Segunda-feira – 20/02

14:30 – Santa missa: Padre Gilgar (Paroquia São João Bosco)

15:30 – Intervalo

16:00 – Animação

16:20 – Oração

16:45 – Pregação tema: Jesus Cristo é nossa paz, destruindo a inimizade em seu próprio corpo (cf. Efésios 2, 14-16) *Pode ser conduzida oração de perdão após a pregação. – Caridade fraterna – Pregador: Padre Luiz Henrique (Paróquia N. S. da Esperança)

17:30 – Oração da Pregação

17:50 – Intervalo e Jantar

19:00 – Momento da misericórdia (confissões) estarão presentes vários Padres do Setor

Terça -dia – 21/02

8:00 – Terço da misericórdia

8:20 – Animação

8:35 – Oração Momento Mariano Tema: Com Maria, erguei um hino de louvor a Deus (Efesios 1 )

9:15 – PREGAÇÃO Tema: “Crede no Evangelho, a Palavra da Verdade para a vossa salvação” (cf. Efésios 1, 13) – Amor à Palavra – Pregador : Padre Rovilson Ângelo (Assessor Eclesiástico RCC Setor Poços)

10:30 – Intervalo

11:00 – Adoração Tema: Desperta. ; Tu que dormes! Levanta-te Dentre os Mortos e Cristo te Iluminara. (EF 5.14B) – Padre Alessandro (Assessor Eclesiástico RCC Diocesano)

12:00 – Almoço

13:30 – Animação

13:45 – Teatro

14:10 – Oração

14:30 – Pregação tema : “Fostes selados com o Espírito Santo, que fora prometido” (cf. Efésios 1, 13b) – Espírito Santo – Pregador: Padre José Maria (Paroquia São Sebastião)

15:30 – Intervalo ( Recados)

15:45 – Momento Ministério Criança

16:00 – Santa Missa de Encerramento: Padre Alexandre (Coordenador Diocesano de Pastoral)