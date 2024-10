Cavalo morre atropelado na Avenida do Contorno em Poços de Caldas

Na noite desta quarta-feira (02), um acidente na Avenida do Contorno (LMG-877), em Poços de Caldas, resultou na morte de um cavalo, por volta das 21h30. O motorista do veículo envolvido no incidente não sofreu ferimentos.

De acordo com informações da concessionária responsável pela administração da LMG-877, o atropelamento ocorreu no KM 11. Equipes da empresa foram rapidamente acionadas para atender à ocorrência.

Em decorrência do acidente, a rodovia ficou parcialmente interditada, mas o tráfego foi normalizado cerca de uma hora após o incidente.

