Cesta básica tem leve alta de 2,08%

O Procon divulgou a nova pesquisa de preço dos itens que compõem a cesta básica, que está 2,08% mais cara. Azeite, cebola e morango puxaram o aumento. O levantamento foi feito em 14 supermercados e atacarejos de Poços d Caldas.

No acumulado do ano, no entanto, houve redução de 2,19%.

Subiram: pão doce (R$ 2,22), azeite (R$ 1,40), cebola (R$ 2,13), morango (R$ 2,03), suco de uva (R$ 1,50) e açúcar (R$ 0,64). Caíram: alho (R$ 0,91), leite em pó (R$ 0,81), pó de café (R$ 0,61), maionese (R$ 0,57), macarrão (R$ 0,30) e sabão em barra (R$ 0,59).

Já entre as carnes, subiram a picanha (R$ 5,48), o contra filé (R$ 2,61) e coxão mole (R$ 2,44). Caíram: filé de tilápia (R$ 5) e costelinha suína (R$ 1,18). No geral, os preços das carnes subiram 2,41% em relação à pesquisa de setembro. No acumulado do ano, houve queda de 13,44%.

Veja a pesquisa completa abaixo.

PESQUISA-CESTA-BASICA-OUTUBRO-2023