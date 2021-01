CEU volta com aulas de zumba e cricket, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU da zona leste – está retomando as aulas gratuitas de cricket e zumba, com a adoção de todas as medidas de segurança em relação ao novo coronavírus. As inscrições podem ser feitas no local, com os próprios professores, no horário das aulas.

As aulas de cricket retornaram nesta semana e são realizadas de segunda a quinta-feira, nos seguintes horários: segunda, das 10h às 12h e das 14h às 16h; terça, das 10h às 12h; quarta, das 14h às 16h; e quinta, das 10h às 12h. Podem participar crianças, adolescentes e jovens dos 06 aos 18 anos. São dez turmas com vagas abertas e as inscrições podem ser feitas com o professor, diretamente no local, no horário das aulas.

“As aulas de cricket, que já são um sucesso aqui no CEU, estão sendo realizadas ao ar livre, respeitando o controle de entrada de pessoas, uso de máscara e de álcool em gel, de acordo com as regras sanitárias”, destaca o coordenador do CEU, Franco Otávio Martins.

A partir da próxima terça-feira, 02 de fevereiro, também serão retomadas as aulas de zumba, com a professora Gisa Carvalho. As aulas acontecem sempre às 7h da manhã, as terças, quintas e sextas-feiras. Assim como o cricket, as atividades serão realizadas ao ar livre e com medidas de segurança em relação à Covid-19. A faixa etária é livre e as inscrições devem ser feitas com a professora, no horário das aulas.

O CEU da Zona Leste está localizado à Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153, no Jardim Itamaraty. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2242. O CEU é um espaço que une programas, ações culturais e práticas esportivas e de lazer para promover a cidadania.

Serviço:

Cricket – de 6 a 18 anos

Segunda-feira: das 10h às 12h e das 14h às 16h

Terça-feira: das 10h às 12h

Quarta-feira: das 14h às 16h

Quinta-feira: das 10h às 12h.

Zumba – livre

Terça-feira: 7h

Quinta-feira: 7h

Sexta-feira: 7h.