CHUCHU BELEZA | Feiras livres recebem cortejo de palhaços a partir desta sexta

Intervenção da Cia Palhosso será realizada nas feiras do Conjunto Habitacional, Nova Aurora e Vila Cruz

Frequentadores das feiras livres de Poços de Caldas vão ter uma experiência diferente nos próximos dias. É a intervenção “Chuchu Beleza: é dia de feira!”, realizada pela Cia Palhosso.

Sempre às 8h, o cortejo cênico vai passar pelo Conjunto Habitacional (sexta-feira, dia 22), Nova Aurora (domingo, dia 24) e Vila Cruz (terça-feira, dia 26). Deste modo, os palhaços Nina (Lívia D’Angelo), Mazinha (Aria Nery), Silva (João Araújo) e Zezuli (Naiade Moras) vão levar muita alegria, música e diversão para os feirantes e seus clientes.

O “Chuchu Beleza” estreou em 2022, durante o Julho Fest, e também foi apresentado em Pouso Alegre. De acordo com a Cia Palhosso, o espetáculo está em constante evolução. “Buscamos construir novas performances, aplicar nossas pesquisas na área do circo e assim encontrar maneiras de surpreender e divertir o público”, comenta Naiade Moras.

Com este projeto a Cia Palhosso procura ajudar na democratização do acesso à arte. “Levar ações culturais para a rua faz parte da arte circense, assim como do teatro. Por isso, as apresentações ocorrem em espaços públicos e descentralizados. Também consideramos que para nós é gratificante estar mais perto das pessoas, afinal sempre recebemos muito carinho e energia positiva”, relata Aria Nery.

As apresentações acontecem por meio do edital de Concessão de Patrocínio Direto, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas. A produção é de Aria Nery e Lívia D’Angelo; contrarregragem de Rafa Falz.

A Cia Palhosso

A Cia Palhosso foi criada em 2020 e desde então tem realizado diversas produções teatrais e audiovisuais para o público de Poços de Caldas e região. Formado pelos artistas Aria Nery, João Araújo, Lívia D’Angelo e Naiade Moras, o quarteto investiga os encontros entre a palhaçaria, a música, o teatro e o audiovisual.

O grupo foi premiado com o primeiro lugar no Fest Artes Cênicas 2021, com a cena autoral “Desce um cafezinho?”, na categoria “Cenas Instantâneas”. A Cia também produziu espetáculos para o Festival Poços Curte em Casa e Circo Fest Cinema, além de ter projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, no edital Economia Criativa e Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Nos últimos anos, a companhia tem se apresentado em eventos culturais de Poços de Caldas e região, ocupando escolas, teatros, ruas, hotéis, praças e outros espaços com arte e alegria. Durante o mês de outubro, o grupo vai circular em escolas públicas locais com o espetáculo “1,2,3, Palhacei”.