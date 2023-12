Chuvas intensas marcam início de dezembro e Defesa Civil emite alerta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O mês de dezembro começou de forma intensa em diversas regiões do Brasil, com chuvas volumosas e fortes, causando transtornos e demandando ações imediatas para minimizar impactos. Em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, as equipes de diferentes setores estão mobilizadas para lidar com os efeitos das precipitações, que devem persistir ao longo do mês, conforme as previsões meteorológicas, de acordo com a Defesa Civil.

A combinação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera tem gerado alerta de temporais, com volumes de chuva previstos acima dos 20 milímetros. A região do sul de Minas, em particular, está sob atenção devido ao potencial de tempestades e volumes elevados, exigindo ações preventivas e de resposta rápida por parte das autoridades locais.

Diante dessas condições climáticas adversas, as equipes municipais de Poços de Caldas estão atuando em várias frentes para minimizar os impactos. Ações de limpeza das vias, obras de reparo, desobstrução de ruas e uma ação conjunta entre as secretarias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME, Defesa Social e Bombeiros estão em curso para garantir a segurança da população.

É importante ressaltar que, tradicionalmente, a prefeitura realiza manutenções permanentes em infraestruturas, como bueiros, bocas de lobo e desassoreamento de rios, na época que antecede o verão, no início da primavera. Desde 2017, a atual gestão implementa ações preventivas, como o alargamento do leito da Av. Mansur Frahya e a construção de novos gabiões, visando minimizar os riscos associados às chuvas intensas.

No início da noite desta terça-feira(7), um deslizamento de pedras atingiu o prédio da Câmara Municipal de Poços de Caldas, localizado no centro da cidade. Durante uma reunião extraordinária transmitida ao vivo pelas redes sociais, vereadores foram surpreendidos pelo barulho das pedras deslizando, interrompendo a sessão.

A Defesa Civil foi acionada e, após análise, confirmou que não há risco iminente de desmoronamento.O Corpo de Bombeiros, que também esteve no local, assegurou que não houve danos ao patrimônio. O prédio da Câmara Municipal foi liberado para funcionamento normal, e passou por inspeção para garantir a segurança dos ocupantes.

Diante da necessidade de intensificar as ações de limpeza devido às fortes chuvas, a Secretaria de Serviços Públicos realizou mutirões nos últimos dois dias. Além da sujeira nas vias, a equipe focou na limpeza de beira de rio, bueiros e ruas atingidas pelas chuvas. A população é chamada à responsabilidade, evitando jogar lixo nas calçadas e no chão, o que contribui para obstrução dos bueiros e dificulta o trabalho das equipes de limpeza.

A secretária de Obras também tem realizado reparos em locais com necessidades.



CONFIRA AS RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL DURANTE A CHUVA:

— Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;

— Se você for surpreendido dentro do carro por uma inundação, abra os vidros, suba no teto pela janela, peça socorro e se possível ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193);

— Se você mora ou trabalha em áreas sujeitas a inundação, coloque seus móveis e estoques em lugares altos;

— Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

— Não fique ou deixe crianças na enxurrada, pois podem ser arrastadas e se afogarem.

— Mantenha equipamentos elétricos distantes da água. Não os toque e nem os use caso tenham sido molhados ou estejam em locais inundados, pois há risco de choque elétrico;

— Não se abrigue ou estacione o seu carro debaixo de árvores: elas podem cair e ocasionar graves acidentes;

— Jamais se aproxime de cabos elétricos arrebentados;

— Coloque objetos em lugares que não caiam com a ocorrência de ventos fortes;

— Se você observar aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199);

— Dirija com segurança na chuva. Verifique os limpadores de para-brisas, faróis, lanternas, luzes de freio e pneus. Evite frear bruscamente e dar “golpes na direção” para reduzir o risco de aquaplanagem. Deixe um espaço de segurança entre você e o veículo da frente;

— Durante as tempestades com raios, retire os aparelhos elétricos das tomadas e não se exponha a superfícies condutoras. Se estiver na rua, não permaneça em áreas descobertas. Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas e evite topos de morros e prédios.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-2266