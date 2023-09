Cine Marquise Ultravisão: A Freira 2 tem sessões de pré-estreia nesta quarta

Combo temático traz edição especial de balde com tampa

O filme de terror entre os mais aguardados de 2023. A Freira 2 é uma ótima pedida para sua véspera de feriadão. É o ano de 1956, na França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do grande sucesso mundial acompanha a Irmã Irene quando ela mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. Serão quatro horários de pré-estreia na quarta, 6 de setembro. Dublado às 14h15, 16h30, 18h45. E legendado às 21 horas. Combo temático traz balde com tampa: oportunidade para colecionador nenhum perder!

Garanta seu Marquise Pass para maratonar, só você ou com os amigos e a família! São 10 ingressos por R$ 130,00 (cento e trinta reais) ou seja, R$ 13,00 (treze reais), cada ingresso, para qualquer dia, horário ou sessão da programação regular. Vendas diretamente na bilheteria do Cine Marquise Ultravisão.

Outros Filmes em Cartaz: As Tartarugas Ninjas – Caos Mutante, O Porteiro, Retratos Fantasmas, Gran Turismo – de Jogador a Corredor, Besouro Azul, Fale Comigo, Oppenheimer, Elementos.

