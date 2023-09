Cine Marquise Ultravisão: A Noite das Bruxas, After para Sempre e Senhor dos Anéis As Duas Torres

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Romance, Suspense e Fantasia na programação do final de semana

A Noite das Bruxas é ambientado após o período da 2ª Guerra Mundial, e acompanha mais um mistério aterrorizante com o retorno do célebre detetive Hercule Poirot. Agora aposentado e vivendo em um exílio auto imposto na cidade mais glamorosa do mundo, Poirot relutantemente assiste a uma sessão espírita em um palácio decadente e assombrado. Quando um dos convidados é assassinado, o detetive é jogado em um mundo sinistro de sombras e segredos. É mistério para quem gosta de um bom suspense.

Um filme que mistura romance e drama com uma pitada de erotismo. Assim pode ser definido After para Sempre. Baseado no spin-off “Before” de Anna Todd, After – Para Sempre segue a versão de Hardin (Hero Fiennes Tiffin) pouco antes de conhecer Tessa (Josephine Langford) e depois que ele a conheceu e começaram seu conturbado relacionamento. Será que os dois terão um final feliz depois de Hardin publicar After para o mundo?

O Clássicos no Marquise segue sua programação especial de setembro, com a exibição da trilogia “O Senhor dos Anéis”. A partir desta quinta, 14 e até a quarta, 20, está em cartaz As Duas Torres, com sessão diária às 19h15, em versão estendida.

Ingressos

Compre o seu pelo cinemarquise.com.br/ultravisao ou diretamente na bilheteria do Marquise Ultravisão – Rua Rio Grande do Sul, 1007 e pelos terminais de auto-atendimento. Com o Marquise Pass, você garante 10 ingressos por R$ 130,00 (cento e trinta reais) ou seja, R$ 13,00 (treze reais) cada ingresso.

Confira os horários de todos os filmes em cartaz

A NOITE DAS BRUXAS – ESTREIA

Qui./ Sex./ Seg./ Ter. e Qua. – 15h45 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h15 (LEG)

Sábado e Domingo – 14h10 (DUB) / 16h30 (DUB) / 18h45 (DUB) / 20h45 (LEG)

AFTER PARA SEMPRE – ESTREIA

Qui./ Sex./ Seg./ Ter. e Qua. – 17h45 (DUB) / 20h00 (LEG)

Sábado e Domingo – 14h20 (DUB) / 18h30 (DUB) / 20h30 (LEG)

CLÁSSICOS NO MARQUISE – O SENHOR DOS ANÉIS – AS DUAS TORRES – ESTREIA

19h15 (LEG)

A FREIRA 2

Qui./ Sex./ Seg./ Ter. e Qua. – 18h10 (DUB) / 20h30 (LEG)

Sábado e Domingo – 14h30 (DUB)

Sábado e Domingo – 18h55 (DUB) / 21h10 (LEG)

AS TARTARUGAS NINJA – CAOS MUTANTE

Qui./ Sex./ Seg./ Ter. e Qua. – 15h30 (DUB)

Sábado e Domingo – 14h00 (DUB)

Sábado e Domingo – 16h20 (DUB)

GRAN TURISMO – DE JOGADOR A CORREDOR

Qui./ Sex./ Seg./ Ter. e Qua. – 15h20 (DUB)

Sábado e Domingo – 16h10 (DUB)

BESOURO AZUL

Qui./ Sex./ Seg./ Ter. e Qua. – 16h20 (DUB)

Sábado e Domingo – 16h40 (DUB)

Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão

Compre seu ingresso antes em:

cinemarquise.com.br/ultravisao