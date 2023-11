Cine Marquise Ultravisão: As Marvels e Festival Varilux de Cinema Francês em cartaz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Confira toda a programação e garanta seu ingresso em

https://cinemarquise.vendabem.com/compra_ingresso_online_new/?filial=001

Vem aí mais uma cine semana super especial no Cine Marquise Ultravisão! Temos a estreia de As Marvels – sequência para Capitã Marvel, lançado em 2019 e protagonizado por Brie Larson (O Quarto de Jack, Lessons in Chemistry). No novo longa, a Capitã – Carol Danvers, está de volta para mais uma missão: lidar com consequências não intencionais que a levam a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Porém, enquanto tenta resolver o problema, Denvers vai parar acidentalmente em um buraco de minhoca anômalo, que faz com que seus poderes acabem entrelaçados aos de outras duas heroínas. Envolvidas em um misterioso fenômeno que faz com que elas troquem de lugar sem entender a causa para tal, nascem As Marvels: a superfã Kamala Khan (Iman Vellani), também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha afastada de Carol, capitã Monica Rambeau (Teyonah Parris). Tem combo temático especial na Bomboniere para os colecionadores.

Esta semana traz também a estreia do Festival Varilux de Cinema Francês, com exclusividade no Sul de Minas, para o Cine Marquise Ultravisão. Maior evento com exibição de obras nesta língua fora da França e com mais de 1 milhão de espectadores desde sua criação, esta edição traz 19 longas-metragens. O Festival Varilux de 2023 tem filmes para todos os gostos: animação, drama, comédia, suspense e romance. A programação traz películas recentes – a maioria inédita no país – que integraram e foram premiadas em festivais como Cannes, Toronto e Biarritz. Ícone do cinema francês, a atriz Brigitte Bardot inspira essa edição que exibe dois clássicos nos quais foi protagonista: "E Deus criou a Mulher" e "O Desprezo".

Marquise Pass – Uma ótima opção para maratonar o Varilux

10 ingressos por apenas R$ 130,00. Cada ingresso sai a apenas R$ 13,00 – treze reais. Dá pra maratonar sozinho ou compartilhar com os amigos e com a família. Compre o seu na bilheteria do cinema!



Confira os Horários da Programação:

AS MARVELS – ESTREIA

16h50 (DUB) / 18h55 (DUB) / 21h00 (LEG) SALA 02

MUSSUM – O FILMIS

14h20 (NAC) (Exc. Qua.) SALA 02

TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR

Qui. à Dom. – 20h40 (LEG) SALA 01

FIVE NIGHTS AT FREDDY´S – O PESADELO SEM FIM

14h00 (DUB) (Exc. Qua.) / 16h20 (DUB) (Exc. Qua.) / 18h30 (DUB) (Exc. Qua.) SALA 01

Som. Seg. e Ter. – 20h40(DUB) SALA 01

Som. Qua. – 16h10 (DUB) / 18h20(DUB) SALA 04

ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES

20h10 (LEG) (Exc. Qua.) SALA 04

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

14h10 (DUB) (Exc. Qua.) / 18h10 (DUB) (Exc. Qua.)

Som. Qua. – 14h45 (DUB)

PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO

16h10 (DUB) (Exc. Qua.)

Som. Qua. – 14h10 (DUB)

FESTIVAL VARILUX

MUSA DE BONNARD

Dom. 16h05 (LEG) SALA 03

Ter. 14h00 (LEG) SALA 03

A VIAGEM DE ERNESTO E CELESTINA

Sáb. 14h00 (LEG) SALA 03

ALMAS GÊMEAS

Sex. 14h00 (LEG) SALA 03

ANATOMIA DE UMA QUEDA

Sex. 19h55 (LEG) SALA 03

AS BESTAS

Seg. 18h15 (LEG) SALA 03

Ter. 20h50 (LEG) SALA 03

CONDUZINDO MADELEINE

Sex. 16h05 (LEG) SALA 03

Qua. 14h00 (LEG) SALA 03

CRÔNICA DE UMA RELAÇÃO PASSAGEIRA

Qui. 18h20 (LEG) SALA 03

Sáb. 20h25 (LEG) SALA 03

CULPA E DESEJO

Dom. 20h40 (LEG) SALA 03

DISFARCE DIVINO

Dom. 14h00 (LEG) SALA 03

Qua. 20h15 (LEG) SALA 03

MAESTRO(S)

Sex. 18h00 (LEG) SALA 03

MAKING OF

Sáb. 18h00 (LEG) SALA 03

MEMÓRIAS DE PARIS

Seg. 16h05 (LEG) SALA 03

MEU NOVO BRINQUEDO

Sáb. 15h45 (LEG) SALA 03

Ter. 18h35 (LEG) SALA 03

ASTRONAUTA

Qui. 16h05 (LEG) SALA 03

DESAFIO DE MARGUERITE

Qui. 20h25 (LEG) SALA 03

Qua. 15h55 (LEG) SALA 03

O LIVRO DA DISCÓRDIA

Qui. 14h00 (LEG) SALA 03

Qua. 18h10 (LEG) SALA 03

O RENASCIMENTO

Dom. 18h35 (LEG) SALA 03

Ter. 16h30 (LEG) SALA 03

ORLANDO, MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA

Seg. 14h00 (LEG) SALA 03

SOB AS ESTRELAS

Seg. 21h00 (LEG) SALA 03

