Cine Marquise Ultravisão: Barbie, Oppenheimer e Elementos você só vê aqui!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Filmes seguem com exibição exclusiva no cinema de rua de Poços

Mais um final de semana chegando e junto com ele, a oportunidade de assistir a grandes sucessos de 2023 só no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Seguem em cartaz: Barbie, Oppenheimer e Elementos, em sessões diárias. Filmaços pra você maratonar sozinho, com a família ou com os amigos. E por falar em maratonar, a gente lembra você do Marquise Pass: 10 ingressos para a programação regular, por R$ 130 – cento e trinta reais. É isso mesmo! Ingressos que podem ser utilizados todos os dias, inclusive, sábado e domingo. Garanta o seu na bilheteria do Marquise Ultravisão – Rua Rio Grande do Sul, 1007.

Confira os horários da programação:

BARBIE

14h50 (DUB)

OPPENHEIMER

17h15 (LEG)

ELEMENTOS

14h20 (DUB)

CLÁSSICOS NO MARQUISE – LAWRENCE DA ARÁBIA – ESTREIA

18h45 (LEG)

AS TARTARUGAS NINJA – CAOS MUTANTE – PRÉ ESTREIA

14h00 (DUB) (Somente Sáb. e Dom.)

GRAN TURISMO – DE JOGADOR A CORREDOR – ESTREIA

15h15 (DUB) / 18h10 (DUB) / 21h00 (LEG) (Exc. Seg.)

BESOURO AZUL

16h00 (DUB) / 18h40 (DUB) (Exceto segunda, quando os horários serão 15h00 e 17h40.

20h45 (DUB)

FALE COMIGO

16h40 (DUB)

21h15 (DUB) (Exc. Seg.)

Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão

Compre seu ingresso antes em:

cinemarquise.com.br/ultravisao