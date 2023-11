Cine Marquise Ultravisão: Festival Varilux de Cinema Francês em cartaz de 9 a 22 de Novembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A filmografia francesa em cartaz em Poços de Caldas, com exclusividade no Cine Marquise Ultravisão: é a 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês que chega com filmes premiados, integrantes de festivais mundo afora e aplaudidos por público e crítica. A maratona da cinematografia francófona tem data: entre 9 e 22 de novembro. Maior evento com exibição de obras nesta língua fora da França e com mais de 1 milhão de espectadores desde sua criação, esta edição traz 19 longas-metragens, dois clássicos e uma série sobre Brigitte Bardot, uma das principais divas do cinema mundial. “O festival Varilux continua sendo a ferramenta mais estratégica para manter viva a paixão do público brasileiro pelos filmes franceses. Os espectadores sempre receberam com entusiasmo nossa programação e aguardam com ansiedade as datas do festival. O papel do Varilux é promover o cinema francês em todo o país e apoiar o trabalho dos distribuidores locais. A queda na audiência média das produções brasileiras e estrangeiras nos cinemas é estimada em 80% em 2023. Todos nós, que atuamos no audiovisual, trabalhamos para reverter esses números, enfatizam os diretores e curadores do festival, Christian e Emmanuelle Boudier.

O Festival Varilux de 2023 tem filmes para todos os gostos: animação, drama, comédia, suspense e romance. A programação traz películas recentes – a maioria inédita no país – que integraram e foram premiadas em festivais como Cannes, Toronto e Biarritz. Ícone do cinema francês, a atriz Brigitte Bardot inspira essa edição que exibe dois clássicos nos quais foi protagonista: “E Deus criou a Mulher” e “O Desprezo”, além de “Brigitte Bardot”, minissérie biográfica de seis episódios protagonizada pela jovem atriz franco-argentina, Julia de Nunez. A produção será exibida em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A SELEÇÃO DE FILMES

Destaques

Entre as produções, destaque para a Palma de Ouro no último Festival de Cinema de Cannes, “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet. Aclamado pela crítica, o longa mostra a investigação de uma morte em circunstâncias suspeitas e tem como protagonista a atriz Sandra Hüller, vencedora do Urso de Prata da melhor atriz para sua atuação no filme “Requiem” em 2006.

Já “Making Of”, de Cédric Kahn, conta uma filmagem que sai dos trilhos, cheia de ideias, sentimentos e surpresas. No elenco, os atores Jonathan Cohen, Denis Podalydès e Stefan Crepon. Graças ao festival, o filme poderá ser assistido no Brasil antes da França, onde está programado somente para janeiro de 2024.

No papel de um casal que se muda para uma aldeia galega para se conectar à natureza, os franceses Denis Ménochet, Marina Fois protagonizam “As Bestas”, sob a direção do espanhol Rodrigo Sorogoyen – o longa foi apresentado na mostra Première no Festival de Cannes de 2022 e recebeu Prêmios Goya e Prêmios CEC em 2023 de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme 2022.

Integrante da competição oficial de Cannes desse ano, “Culpa e Desejo” marca o retorno de Catherine Breillat, após uma pausa de dez anos na direção (seu filme anterior, “Uma Relação Delicada”, com Isabelle Huppert” foi realizado em 2013). O drama conta com Léa Drucker no papel principal e a trama mergulha na intimidade provocante e erótica, tendo como pano de fundo um escândalo familiar.

Terceiro longa-metragem de Anna Novion, “O Desafio de Marguerite”, estreou na seção de exibições especiais do Festival de Cannes 2023 e também foi destaque na 1ª edição do Festival Internacional de Cinema de Biarritz. Estrelado por Ella Rumpf, acompanha a saga de uma jovem que atua na matemática de alto nível, mas decide dar uma guinada e começar tudo de novo.

OS CLÁSSICOS

Inspiração da edição 2023 do festival e uma das mais aclamadas atrizes do cinema francês, Brigitte Bardot será reverenciada nos dois Clássicos exibidos que são protagonizados por ela. “E Deus Criou a Mulher”, com filmagens em 1956, sob a direção de Roger Vadim – na época casado com a atriz, que iniciava sua carreira emblemática e tornou-se um mito e um símbolo sexual global – uma estrela mediática, um emblema da emancipação das mulheres. Uma jovem que é ao mesmo tempo modelo e demônio, uma ingênua livre e provocadora, um símbolo de feminilidade e da liberdade sexual.

E “O Desprezo”, de Jean-Luc Godard, drama de 1963 – filme francês com a sétima maior bilheteria daquele ano, sendo recorde do próprio diretor. E, aclamado pela crítica e considerado um dos melhores filmes de Godard e da Nouvelle Vague, é então considerado um clássico devido às suas repercussões no âmbito do audiovisual e no cenário político, em sua época de lançamento até os dias de hoje. A exibição dos clássicos se dará em algumas cidades.

O Festival Varilux de Cinema Francês é realizado pela produtora Bonfilm e tem como patrocinadores principais a Essilor/Varilux, a Pernod Ricard/Lillet e a TAG, além do Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Outros parceiros importantes são as unidades das Alianças Francesas em todo Brasil, a Embaixada da França no Brasil, as empresas Air France, Grupo Accor (Fairmont) além das distribuidoras dos filmes: A2, Belas Artes-Pandora, Bonfilm, California Filmes, Diamond Films, Filmes Do Estação, Mares Filmes, Synapse e Zeta Filmes, os exibidores de cinema independente/de arte e as grandes redes de cinema comercial.

Serviço: Festival Varilux de Cinema Francês de 09 a 22 de Novembro.

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas.

Rua Rio Grande do Sul, 1007, Centro.

