Unimed Poços inaugura nesta sexta-feira (02) escritório comercial na zona sul da cidade

Alice Dionisio

A Unimed Poços de Caldas inaugura nesta sexta-feira (02) o novo escritório comercial, na zona sul da cidade. O evento está marcado para às 08h, na Avenida Eduardo Luciano Marras, 215 (loja 1), Conjunto Habitacional.

A equipe multidisciplinar da cooperativa de saúde irá realizar aferição de pressão, teste glicêmico, bike suco e informações detalhadas sobre os serviços, bem como esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

A inauguração do novo escritório representa um marco importante para a Unimed Poços de Caldas e para a comunidade local.

Sobre a Unimed Poços de Caldas

Fundada em 1991, a Unimed Poços é uma cooperativa de saúde com mais de 265 médicos cooperados e cerca de 650 colaboradores. A Unimed Poços está presente em outras cinco cidades: Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas e Campestre. Com hospital próprio, certificado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) – Nível 3, farmácia e extensa rede de serviços credenciados (laboratórios, hospitais e clínicas), atende mais de 50 mil beneficiários.

Serviço

Inauguração Escritório Comercial

Horário: 08h

Data: 02 de junho de 2023

Local: Avenida Eduardo Luciano Marras, 215 (loja 1), Conjunto Habitacional

