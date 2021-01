Prefeitos da região discutem medidas de enfrentamento à Covid-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã deste sábado (16), O Prefeito Sérgio Azevedo participou em Caldas da reunião com prefeitos e autoridades da microrregional de saúde, que fazem parte os municípios de Caldas, Andradas, Santa Rita de Caldas e Ibitiúra de Minas, além de Poços de Caldas. Em discussão, medidas conjuntas de prevenção ao coronavirus, capacidade de atendimento à infectados e a preocupação com os altos números de casos e ocupação de leitos de UTI em cidades do Sul de Minas.

O Prefeito Sérgio destacou o trabalho feito desde o início da pandemia pela Prefeitura de Poços de Poços, com as restrições e disponibilização de novos leitos de UTI, que contaram com a ajuda da iniciativa privada, garantindo a capacidade de atendimento do município que tem, de acordo com números divulgados nesta sexta-feira, 43,86% do total de leitos de UTI da cidade ocupados, número bem inferior ao de outras cidades da região. Os prefeitos se mostraram solidários à situação de cidades como Pouso Alegre, que está com 100% de seus leitos ocupados, e se propuseram a ajudar solicitando ao governo do Estado que amplie o número de leitos da cidade para não comprometer a capacidade de atendimento da microregião de Poços de Caldas.

O grupo definiu que, neste momento, o comércio continua funcionando com a obediência de todos os protocolos, diferente do que aconteceu em Pouso Alegre, pois a capacidade de atendimento dos hospitais da microrregião não se encontra em níveis alarmantes, mas ressaltou que na próxima semana haverá uma nova reunião para reavaliar as medidas, pois existe uma preocupação com o aumento de infecções causas pelas festas de final de ano.

“Esperamos uma atitude do governo do Estado de socorro à Pouso Alegre para que não possamos trazer este problema de grande ocupação de leitos para nossa cidade, mas somos solidários e precisamos ajudar. Neste momento não será tomada nenhuma atitude drástica em relação ao comércio e serviços, mas estaremos avaliando a todo momento os números da nossa microrregião. É um momento delicado, onde a população deve continuar seguindo as medidas de prevenção e a orientação é para que saia de casa somente se for extremamente necessário”, disse o prefeito Sérgio Azevedo.

VACINAÇÃO

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, garantiu, em entrevista na quinta-feira (14), que a vacinação no Estado começa em até 48 horas após a liberação de doses pelo Ministério da Saúde e que o Estado já montou uma força tarefa para o transporte destas vacinas. A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas já elaborou o plano de contingenciamento para vacinação contra a Covid-19 e aguarda a aprovação das vacinas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a distribuição delas pelo Governo Estadual. A logística interna já está pronta e no início da próxima semana os profissionais da saúde receberão todas as informações e os protocolos para a vacinação.