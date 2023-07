Cine Marquise Ultravisão: Missão Impossível e Sobrenatural entre as novidades da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação variada para agitar as férias de julho

Os fãs da franquia Missão Impossível têm pela frente um final de semana especial e a oportunidade de assistir primeiro no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas, Missão Impossível: Acerto de Contas, Parte Um. Serão quatro sessões de pré-estreia pra você escolher! Dublado às 21 horas, somente sábado e domingo. Outra opção da pré-estreia será na quarta, dublado às 17h45 e legendado às 21 horas. O filme traz Tom Cruise estrelando sua missão mais perigosa até aqui. Para os amantes do terror, tem a estreia de Sobrenatural: a Porta Vermelha, com sessões dubladas, às 17h e às 19h15 e legendada às 21h30. Tem ainda Os Aventureiros – A Origem, lançamento muito aguardado pelos seguidores do youtuber Luccas Neto, além de outros já grandes sucessos da temporada 2023. Confira:

OS AVENTUREIROS – A ORIGEM

O filme de Luccas Neto segue em vários horários: 14 horas e 15h55 na sala 03. 12h45 somente sábado e domingo na sala 01. 13 horas somente sábado, domingo e quarta na sala 04.

INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO

Sessões dubladas 14h40 e 17h45, exceto quarta. Legendada às 20h50, exceto sábado, domingo e quarta.

RUBY MARINHO – MONSTRO ADOLESCENTE

Sessão diária às 15 horas. Dublado.

ELEMENTOS

14h10, 16h30, 18h50 – 3D dublado.

THE FLASH

20h40 dublado.

HOMEM ARANHA: através do Aranhaverso

Sessões diárias 21h10 dublado.

A PEQUENA SEREIA

Dublado, 17h50.

Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

