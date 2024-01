Cine Marquise Ultravisão: Patos tem sessões especiais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Filme faz parte da programação das férias de Janeiro

Patos!, nova animação da Universal Pictures em parceria com a Illumination, criadora dos sucessos Minions, Meu Malvado Favorito, Sing – Quem Canta Seus Males Espanta e Pets: A Vida Secreta dos Bichos, chega antes ao Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas! Serão dois dias de pré-estreia, nestas terça, 2 e quarta, 3, em quatro horários: 14h10, 16h10 (3D), 18h20 e 20h30. A versão dublada, em cartaz no cinema de rua de Poços, traz vozes consagradas do nosso país. “Eu nunca tinha feito um pato”, afirma Ary Fontoura, aos risos. O ator, que dubla o Tio Dan na nova animação, compartilha ainda um pouco de como fez para dar vida ao animal: “Coloquei no personagem a minha voz, minha forma de ser e o humor que sei fazer.”

Já a atriz e cantora Claudia Raia, responsável pela dublagem da garça Erin, conta que sua personagem é dúbia. “Você não sabe se ela é uma vilã, se está ali para acolher ou abocanhar aquela família de patinhos”, afirma, ressaltando o ponto forte do novo filme. “É um filme muito amoroso, que fala sobre a família e realmente como ela é!”

Para o chef de cozinha e empresário Henrique Fogaça, foi uma experiência maravilhosa dar voz ao chef de Patos!, já que ambos têm muito em comum.

Danni Suzuki, que interpreta Lelé, começa dizendo: “Dar voz para esse personagem é algo completamente novo para mim porque nunca pensei que algum dia iria interpretar uma pomba”. Ao final, ela também reforça que trata-se de um filme com uma história “muito bonita e muito forte emocionalmente”, e revela que pretende assistir ao lado de seu filho, o pequeno Kauai, de 12 anos.

Dirigido por Benjamin Renner, cineasta indicado ao Oscar por Ernest & Celestine e A Raposa Má, Patos! narra as divertidas férias de uma família como nenhuma outra, em uma aventura repleta de companheirismo, aventura e emoção.

Sobre o filme:

Em janeiro de 2024, a Universal Pictures em parceria com a Illumination, criadora das comédias de sucesso Minions, Meu Malvado Favorito, Sing – Quem Canta Seus Males Espanta e Pets: A Vida Secreta dos Bichos, convida você a abrir as asas rumo à emoção do desconhecido ao lado de uma divertida família emplumada em sua inédita e inusitada aventura de férias na nova comédia original repleta de ação, Patos!.

A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos – o adolescente Dax e a patinha Gwen – o mundo inteiro. Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família, via Nova York, para a Jamaica tropical. Mas ao seguir seu trajeto para experimentar o inverno no sul pela primeira vez, o detalhado plano de viagem dos Mallard começa a dar errado. Mesmo assim, a jornada irá inspirá-los a expandir seus horizontes, abrir-se para novos amigos e realizar mais do que jamais pensaram ser capazes, enquanto também aprendem mais uns sobre os outros – e sobre si mesmos – do que jamais imaginaram.

Com roteiro de Mike White (Escola do Rock), o criador da série The White Lotus e vencedor do Emmy, a comédia de ação animada conta com um elenco de estrelas da comédia liderado por Kumail Nanjiani (Doentes de Amor, Eternos), indicado ao Oscar e ao Emmy, como o ansioso pai de família Mack, e Elizabeth Banks (franquias Jogos Vorazes e A Escolha Perfeita), indicada ao Emmy, como Pam, a matriarca ousada e perspicaz dos Mallard.

Dirigido por Benjamin Renner, cineasta indicado ao Oscar por Ernest & Celestine e A Raposa Má, Patos! é um espetáculo visual jamais visto na aclamada história da Illumination, com recursos artísticos do expressionismo e o humor subversivo, a emoção, os personagens inesquecíveis e a encantadora trilha sonora característicos da Illumination.

Produzido pelo fundador e CEO da Illumination, Chris Meledandri, Patos! é uma animação sobre superar seus medos e se abrir para o mundo e todas as oportunidades que ele oferece. Patos! foi codirigido por Guylo Homsy (Design e Fotografia de Sing – Quem Canta Seus Males Espanta e Sing 2); editado por Christian Gazal (Happy Feet – O Pinguim, Pedro Coelho); e Colin Stimpson (Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2) assina o design de produção.

Outros Filmes em Cartaz: Mamonas Assassinas, Minha Irmã e Eu, Aquaman 2, Godzilla Minus One, Wonka e Trolls 3. As férias de Janeiro ficam muito melhores no Cine Marquise Ultravisão.

