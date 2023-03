Citur apresenta projetos do Parque do Cristo para Prefeito e secretários municipais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Convidado pelo presidente da Citur (Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas) Marcos de Carvalho Dias, o prefeito Sérgio Azevedo, acompanhado dos secretários e secretárias da administração, compareceu à reunião de apresentação de alguns projetos relacionados à área denominada Parque do Cristo, no alto da Serra de São Domingos.

A empresa foi a vencedora do edital de concessão do circuito turístico integrado de Poços e iniciou oficialmente as operações em 1º de março. Fizeram parte da concessão, o complexo do Cristo Redentor, incluindo o teleférico e rampa de voo livre; o Véu das Noivas, a Fonte dos Amores e o Recanto Japonês.

Marcos de Carvalho Dias, destacou o aumento de frequentadores no complexo. “Com tão pouco feito, que foi até então o café com o deck para contemplação da cidade, já podemos notar o crescimento no número de visitantes, tanto turistas como os próprios poços-caldenses que estão vindo para conhecer e desfrutar do Café do Cristo que já se encontra em atividade”, iniciou o presidente da Citur.

O empresário ainda ressaltou a importância do prefeito Sérgio Azevedo em acreditar e apostar no projeto. “Tudo isso só foi possível, graças ao apoio do prefeito que sempre acreditou no nosso projeto, desde 2017 quando começamos as primeiras conversas, e hoje podemos ver o início desse sonho começar a se tornar realidade. Nossa expectativa é aumentar de maneira significativa o número de visitantes na cidade já nos primeiros anos de operação, e temos como meta, num prazo de 10 anos, colocar Poços de Caldas entre os 5 destinos mais procurados do Brasil”, concluiu Marcos de Carvalho Dias.

Renato Agostini diretor de operações da Citur, detalhou as ações planejadas para o Parque do Cristo. “Vamos criar um estacionamento para 600 veículos, um minimercado (no antigo restaurante), onde serão comercializados produtos de empresas de destaque na cidade, como doces tradicionais, azeites, cafés, chopp, artesanatos e outros, e ainda, uma ampla praça de alimentação atrás da estátua do Cristo” ressaltou Agostini.

“Nos próximos dias vamos realizar a reinauguração do teleférico que já está totalmente revitalizado e pronto para dar início aos passeios, e teremos pacotes especiais para que os moradores de Poços de Caldas possam usufruir do Complexo do Cristo o ano todo via bondinho. A médio prazo, a Citur pretende explorar o turismo de aventura no Parque do Cristo, com o retorno da prática de voo livre. A rampa também será utilizada para a realização de eventos. A longo prazo, a empresa prevê a instalação de um espaço ecumênico e de um Bike Park . Novos projetos estão em análise para compor o parque”, finalizou o diretor de operações da Citur.

O prefeito Sérgio Azevedo, ratificou os inúmeros benefícios que o projeto trará para o município. “Hoje, Poços de Caldas, caminha bem em todas as áreas, e com o turismo não é diferente. A concessão dos pontos turísticos é parte fundamental dentro do meu plano de governo, e esse importante investimento que está sendo realizado pela Citur vai propiciar geração de renda e emprego para a população. Daqui a 10 anos vamos sentir orgulho de termos participado desse projeto que vai mudar a história da cidade”, enalteceu o chefe do executivo.

Após a apresentação do projeto, prefeito e secretariado realizaram um passeio de teleférico que já se encontra em atividade. A Citur prepara os últimos detalhes na parte documental para ser aberto ao uso do público.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino