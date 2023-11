Clínica Médica da Santa Casa apresenta três trabalhos científicos durante o “HEMO 2023”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe de Clínica Médica do Hospital Santa Casa de Poços de Caldas foi autora de três trabalhos científicos publicados e apresentados no “HEMO 2023 – Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular”, evento que ocorreu nos últimos dias 26, 27 e 28 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Os trabalhos foram realizados pelos residentes da Clínica Médica, sob a preceptoria do Dr. João Guilherme Lusvarghi, médico Hematologista, chefe da residência de CM e do banco de sangue deste serviço.

A importância desta participação foi trazer notoriedade no meio científico ao hospital em um evento de importância nacional. Além disso, atualizar a equipe médica sobre uma importante especialidade que possui demandas de pacientes em todas as áreas de especialidades médicas oferecidas na Santa Casa.

“O congresso foi bastante enriquecedor pois tivemos acesso ao que existe de mais novo no mundo da hematologia e hemoterapia. Além dos assuntos clínicos, conseguimos agregar sobre as especialidades de ginecologia, pediatria e ortopedia , tendo em vista as principais patologias hematológicas que acometem tais grupos. E em relação ao público oncológico de Poços de Caldas, visualizamos o que há de mais novo no manejo de Linfoma com a potencial terapia CAR-T”, explica Dra. Bruna Pacheco, especialista em Clínica Médica pela Santa Casa.

“O congresso de Hematologia nos permitiu contato muito próximo com uma especialidade tão presente no nosso dia-a-dia. Aprendemos sobre novas terapêuticas para condições comuns do nosso convívio, tal como a anemia, bem como assuntos mais complexos no que concerne o tratamento de linfomas. Nós, como futuros clínicos, entendemos a importância de sempre estar nos atualizando. Além disso, pudemos levar relatos de casos com assuntos interessantes que ocorreram no nosso hospital, ganhando um incentivo à pesquisa e trabalhos científicos. Entendemos que o conhecimento é um processo contínuo e fomos muito incentivados pelos nossos chefes. Com certeza, levaremos essa experiência enriquecedora para nossa experiência profissional”, relata a Dra. Josiane Reis, atual R1 da Clínica Médica do Hospital.