Coletivo entrega resultados do 1º Mapeamento de Artistas e Agentes Culturais LGBTQIAPN+ de Poços de Caldas

Em uma iniciativa inédita para o município, viabilizada por recursos federais da Lei Paulo Gustavo (nº 195/2022) e pelo edital municipal 02/2023 da Secretaria Municipal de Cultura, o Coletivo LGBTQIAPN+ de Poços de Caldas apresentou, na terça-feira, 18 de junho de 2024, os resultados de um mapeamento de artistas e agentes culturais LGBTQIAPN+ da cidade.

O evento, realizado no Teatro da Urca e aberto a toda a população, apresentou os resultados do 1º Mapeamento de Artistas e Agentes Culturais LGBTQIAPN+ de Poços de Caldas. A pesquisa, conduzida entre fevereiro e abril deste ano, recebeu um total de 100 respostas válidas. As inscrições foram realizadas através de um formulário online, disponibilizado através do Instagram e redes sociais do Coletivo, por meio de link e QR CODE, em cartazes afixados em locais públicos, equipamentos públicos e particulares, além de visitas in loco a diversos ambientes e eventos da cidade para distribuição de panfletos, com o intuito de realizar o registro de manifestações artísticas e culturais vinculadas e representativas da população LGBTQIAPN+.

A ideia da pesquisa surge com o objetivo de identificar demandas de artistas e agentes culturais LGBTQIAPN+ de Poços de Caldas, no sentido de ampliar a rede e a visibilidade destes fazedores de arte e cultura, de fornecer ao poder público indicadores para a melhoria das políticas públicas da cultura e estabelecimento de diálogo aprofundado sobre as especificidades destes trabalhadores e trabalhadoras.

Qual o perfil dos artistas e agentes culturais LGBTQIAPN+ de Poços de Caldas? Quem são? Quantos são e como estão organizados? Como realizam seus trabalhos e quais condições têm para isso? Enfrentam dificuldades? Quais? Uma vez que existem ações afirmativas nos editais de cultura, esta população tem conseguido acessar os editais? As recentes políticas públicas estão chegando até estas pessoas? – Estas são algumas perguntas que nortearam a pesquisa.

A equipe do projeto, composta por Danielle Vilas Bôas, Will Moreira, Nayla Cunha, Rhuan Fagundes, Darlei Carlevatto e Dani Silva, destaca alguns pontos alarmantes encontrados na tabulação, dentre elas: 63% de artistas e/ou agentes culturais responderam que o trabalho com arte e cultura não é a ocupação principal; 99% responderam que a falta de acesso às oportunidades de trabalho no meio artístico e/ou cultural acarretam sofrimento psíquico e/ou social; 91% responderam que a população poços-caldense é indiferente ou agressiva com a população LGBT+; e 61% já enfrentou preconceito por ser artista ou agente cultural LGBT+.

Os resultados do mapeamento confirmam a hipótese geradora da pesquisa, de que os artistas LGBTQIAPN+ têm condições de trabalho dificultados no meio artístico/cultural, desde o acesso aos editais, financiamentos e políticas públicas, até a execução de seus trabalhos. Além disso, também destacam os desafios enfrentados pelas pessoas LGBTQIAPN+ no setor artístico e cultural de Poços de Caldas, incluindo questões relacionadas à empregabilidade, discriminação e a falta de acesso a recursos e a eventos culturais.

A inexistência de dados sobre a população LGBTQIAPN+ em Poços de Caldas, também demonstra a necessidade de pesquisas e mapeamentos em todos os setores, com objetivo de fornecer indicadores ao poder público e melhoria nas políticas públicas oferecidas a esta população.

Esta ação é extremamente importante para que se possa obter dados precisos acerca das dificuldades de acesso aos direitos pela população LGBTQIAPN+, que é uma realidade presente nos mais diversos contextos, assim como identificar boas práticas que visam o combate à LGBTfobia e a promoção da cidadania. Além disso, busca-se evidenciar a complexa cadeia produtiva, o espectro de linguagens e as identificações estéticas, éticas, políticas e socioculturais destes agentes.

O documento completo, com estas e outras questões, pode ser acessado no perfil do Coletivo no Instagram (coletivolgbtqiapn_pc) ou ser solicitado na Secretaria de Cultura de Poços de Caldas.

O Coletivo também realizará nesta quinta, 27/06, o 9º Fórum de Debates LGBTQIAPN+, às 19h, na Urca. Evento aberto a toda população, onde poderão ser discutidos assuntos pertinentes ao mapeamento.