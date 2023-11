Colisão frontal entre caminhão e veículo de passeio deixa uma vítima fatal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher morreu após um grave acidente na manhã desta quinta-feira, 30, na Rodovia 146, no km 482. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no local para atender a ocorrência de uma colisão frontal entre um caminhão e um veículo de passeio.

Ao chegarem ao local, os bombeiros depararam-se com o caminhão tombado e o veículo de passeio caído em uma ribanceira com aproximadamente 8 metros de altura. A vítima do caminhão, apesar de ter sofrido ferimentos leves, foi prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A condutora do veículo de passeio veio a óbito no local do acidente. Os militares aguardaram a chegada da perícia para iniciar os procedimentos de remoção do corpo da vítima.

Devido ao vazamento de etanol, uma Auto Bomba permaneceu no local, para prevenção de possíveis incêndios.

No momento, os trabalhos de resgate e segurança dos militares do Corpo de Bombeiros estão em andamento. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente para realizar a prevenção de outros acidentes de trânsito e garantir a segurança na via.

Fotos: Josafá Rodrigues