Policlínica Central tem serviços paralisados devido a obras de reforma

A Policlínica Central, informa que alguns de seus serviços serão temporariamente interrompidos devido a obras de reforma estrutural. Dos dias 22 a 27 de abril, não serão realizadas consultas e exames na unidade.

No entanto, é importante ressaltar que a farmácia e o laboratório continuarão funcionando normalmente, garantindo o acesso contínuo a medicamentos e exames laboratoriais para os pacientes.

Os Postos de Saúde da Família (PSF’s) estão em contato direto com os pacientes agendados para esses dias, informando sobre o cancelamento de suas consultas e exames. Todos os pacientes afetados serão reagendados o mais breve possível.

A administração da Policlínica Central pede desculpas pelo transtorno causado aos pacientes afetados por essa interrupção temporária dos serviços. A equipe está trabalhando diligentemente para minimizar os impactos e garantir uma transição suave durante as obras.

Aqueles que tiverem consultas ou exames agendados para a próxima semana e não tenham sido contatados pelos PSF’s devem entrar em contato diretamente com sua unidade de saúde local, seja por telefone ou pessoalmente, para confirmar o cancelamento e obter informações sobre o reagendamento.

É fundamental manter os telefones de contato atualizados junto aos PSF’s, a fim de facilitar a comunicação e garantir que os pacientes sejam informados sobre quaisquer alterações nos serviços prestados pela Policlínica Central, entre outros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.