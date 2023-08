Poços é destaque no Judô e Tênis de Mesa nos Jogos Escolares

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na semana passada, Uberaba foi palco da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), competição de destaque no cenário esportivo escolar do estado. No evento, a equipe de judô de Poços de Caldas mostrou talento e garra, representando o município com 34 atletas provenientes de projetos e clubes locais.

A competição foi dividida em dois módulos: o Módulo 1 contou com atletas sub 15, enquanto o Módulo 2 englobou atletas sub 18, tanto masculino quanto feminino. Houve atletas oriundos de projetos como Dojo Juca Cobra, Judoca Para a Vida, Núcleo de Judô Ceasa, Caldense, Renova Ação Judô, Judô Na Escola Pacheco e Clube de Judô de Poços de Caldas.

A equipe de Poços celebrou quatro títulos individuais: Pedro Henrique Silva Reis, na categoria sub-18 masculino, na divisão meio médio (-73 kg); Anelise de Carvalho Araujo, na categoria sub-15 feminino, na divisão ligeiro (-40 kg); Thayla dos Santos Bernardes Silva, na categoria sub-15 feminino, na divisão médio (-58 kg); e Samuel Phellipe Emidio Dias, na categoria sub-15 masculino, na divisão meio médio (-53 kg).

Além dos campeões, a equipe de Poços de Caldas também conquistou a segunda colocação com Maria Clara Ferreira Da Silva, na categoria sub-18 feminino, na divisão médio. Na terceira colocação, destacaram-se os atletas Ketelin de Lima Oliveira.

Os jovens que conquistaram o título de campeões na etapa estadual garantiram a oportunidade de representar o estado de Minas Gerais na etapa nacional dos Jogos Escolares, que ocorrerá em Ribeirão Preto (SP).

Tênis de mesa

Poços também foi destaque no tênis de mesa. Gabriela Sancinetti Rodrigues, do Colégio Sete de Setembro, foi campeã no módulo 2.