Polícia Civil recupera carga furtada avaliada em R$30 mil, em Santa Rita de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio de policiais civis em São Paulo, apreendeu fardos de produtos alimentícios que haviam sido furtados, no último domingo (29/11), de uma empresa localizada no município de Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas. De acordo com a vítima, o valor dos produtos levados pelos suspeitos somava R$ 30 mil.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia registraram três indivíduos pulando o muro da empresa, arrombando o portão que dá acesso ao local e furtando um total de 100 fardos de batata frita tipo palha, além de 50 fardos de batata tipo chips. Os suspeitos teriam utilizado um caminhão para transportar os produtos furtados.

Durante as investigações, policiais da Delegacia em Santa Rita de Caldas conseguiram identificar o proprietário do veículo utilizado no crime. Em posse de novas informações, os investigadores se deslocaram até a cidade de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, e, com apoio de policiais civis locais, os produtos foram encontrados em um local conhecido como Fazenda Progresso, Jardim São Paulo.

No curso da ação policial, um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação, e os produtos apreendidos foram restituídos à vítima. As investigações prosseguem pela Delegacia de Polícia Civil em Santa Rita de Caldas, visando a completa apuração dos fatos.