Hospital de Campanha está funcionando em novo horário

Com a queda no número de atendimentos, de casos positivos e internações pela COVID-19, o Hospital de Campanha funcionará em novo horário a partir desta segunda-feira (08).

O Ambulatório COVID-19 funcionará, das 07h às 17h, para consultas e testes, com recepção, triagem, consultórios e sala de medicação. Neste mês de outubro, foram realizados total de 1.721 atendimentos, comparados com o atendimento do mês de junho, que atendeu 6.604 pessoas, o ambulatório teve uma queda de 4.883 atendimentos nesse último mês.

O município oferece três tipos de testagens: o teste rápido, que é agendado e realizado após 10 dias do início dos sintomas; o antígeno, que é realizado do 3 ao 7 dias de sintomas, ambos o resultado sai entre vinte a quarenta minutos; e o RT-PCR, que é colhido e enviado para a FUNED (Fundação Ezequiel Dias), no terceiro ou quinto dia de sintomas, e resultado em média 07 dias.

Os leitos de UTI’s foram desativados no começo de setembro, quando aconteceu a queda exponencial das internações em UT’IS em decorrência da COVID-19.

O Hospital de Campanha fica na Rua Paraíba, 682, no centro de Poços.