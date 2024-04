Com a parceria da Alcoa, CEI Paulo Rodrigues Rosa inaugura projeto de revitalização

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Doação de R$150 mil da empresa garantiu aos alunos e professores um ambiente mais confortável e acolhedor

No dia 12 de abril foi inaugurado o projeto de Revitalização do Centro de Educação Infantil (CEI) Paulo Rodrigues Rosa, no bairro Parque das Nações, em Poços de Caldas. O projeto foi implantado com a parceria da Alcoa Poços de Caldas, que doou R$ 150 mil por ocasião do 150º aniversário da cidade, em novembro de 2022. Com este recurso foi reformado o telhado e realizada a pintura da unidade. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas apoiou o projeto, realizando a pintura das grades, além de instalar, em breve, toldo e armário na cozinha da creche.

Esta é a terceira doação feita pela Alcoa ao CEI Paulo Rodrigues Rosa. Também foram doados recursos para a ampliação do espaço em 2002, e a implantação da brinquedoteca, em 2005, via Instituto Alcoa. “Ficamos muito honrados em colaborar com melhorias para a escola, que fica em um bairro vizinho à nossa fábrica. Acreditamos que a educação é o principal pilar para formar cidadãos capazes de transformar potencial em progresso verdadeiro”, destaca Rodrigo Giannotti, Gerente de Refinaria e Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs), que representou a liderança da Alcoa Poços de Caldas.

A inauguração do espaço contou com a presença de uma família por turma, que foram definidas por meio de sorteio. Além de Rodrigo Giannotti, a Alcoa foi representada por Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação. Também participaram Júlio César de Freitas, vice-prefeito; Deborah Brianezi Reis Andrade, secretária Municipal de Educação; José Benedito Damião, secretário de Obras, e Antônio Tadeu Menezes, coordenador pedagógico do CEI Paulo Rodrigues Rosa. Com uma equipe formada por 13 professores, o CEI atende 108 alunos, com idades entre 4 e 5 anos, que frequentam a pré-escola. Antônio Tadeu, coordenador do Centro, agradece a iniciativa da Alcoa e afirma que as mudanças proporcionam benefícios às atividades escolares. “Nosso telhado tinha muitas goteiras e por causa disso as salas de aula foram prejudicadas. Agora temos mais segurança e nossa cozinha ficou mais bonita e funcional”, destaca.

A secretária de Educação ressaltou a produtiva parceria com a Alcoa, que rende frutos não só para o município, para a unidade e, principalmente, para a comunidade escolar. “Com os recursos foi possível melhorar a estrutura física do CEI Paulo Rodrigues Rosa, trazendo mais conforto e segurança para as crianças e para toda a equipe, o que impacta positivamente em todo ambiente escolar”, disse Deborah Brianezi.



Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Saiba mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.