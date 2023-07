Comércio ilegal de armas de fogo e munições desarticulado em operação policial

Dando continuidade a operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil em Ipuiuna resultou em nova desarticulação de um esquema de comércio ilegal de armas de fogo e munições. A operação, que contou com a participação da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães), obteve êxito ao localizar novos ilícitos.

Durante as novas diligências, as autoridades apreenderam uma arma de fogo, especificamente, além de 22 tabletes de maconha prensada, uma porção bruta de pasta base de cocaína, 180 munições dos calibres .32 e .38. Além disso, foi encontrado um montante em dinheiro no valor de 8 mil reais. Como resultado das investigações, uma pessoa foi detida e encaminhada às autoridades competentes.

A ação policial representa um passo importante no combate ao comércio ilegal de armas e drogas na região. A colaboração entre a Polícia Militar e Polícia Civil, aliada ao uso estratégico da ROCCA, demonstra o comprometimento das forças de segurança em proteger a comunidade e coibir atividades criminosas.

ALCO – 29° BPM

