Complexo Aquático da zona sul oferece aulas de hidroginástica e natação

Alice Dionisio

O Complexo Aquático Maria Cristina Bianchi, no Conjunto Habitacional, recebe aulas de hidroginástica e natação. Atualmente mais de 170 pessoas, entre crianças e adultos, já passaram pelas atividades.

A hidroginástica é voltada para adultos (a partir de 18 anos, sem limite de idade). Atualmente, são 70 alunos inscritos nas aulas, que acontecem às terças e quintas-feiras, às 8h e às 17h.

Já a natação tem como público-alvo crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos. Hoje, são 100 inscritos nas aulas, que também são realizadas às terças e quintas-feiras.

A professora de hidroginástica e natação da Secretaria de Esportes, Janaina Maria Jacon, informa que, no momento, todas as vagas já estão preenchidas e há fila de espera para participar das atividades, mas que além do desenvolvimento do condicionamento, são muitos benefícios para a vida. ” Além de aprimorar o sistema respiratório, fortalece as articulações, desenvolve os músculos, melhora a saúde do coração, promove a circulação, diminui o estresse e muito mais.”