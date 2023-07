Corujão Cristopher Nolan no Cine Marquise Ultravisão: Oppenheimer encerra a programação das duas salas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Filme estreia esta semana e estará na sessão especial da madrugada de 21 para 22 de julho

É isso mesmo! Oppenheimer, uma das super estreias desta semana, faz parte da programação do Corujão Nolan, sessão especial que vai movimentar a noite/madrugada desta sexta para sábado, 21/22 de julho, em Poços de Caldas. Dirigido por Christopher Nolan e baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Além de Cillian, o elenco também traz Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skarsgård, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Oppenheimer vai fechar com chave de ouro, o Corujão Nolan nas duas salas. Na sala 1, a programação traz: Interestelar e Dunkirk. Na sala 2: A Origem e Tenet. O evento começa a partir das 21 horas e tem previsão de terminar às 7 da manhã. É feito um intervalo entre um filme e outro e ao final, na saída, tem distribuição de lanchinho para os maratonistas. A Bomboniere funciona toda a madrugada com refil de balde de pipoca durante todo o Corujão, além da venda de doces, bebidas e cafezinho para os cinéfilos literalmente de plantão. Além disso, haverá distribuição de marca páginas da Editora Intrínseca e sorteio de exemplares de Oppenheimer.

Os ingressos são limitados e podem ser comprados online, exclusivamente em cinemarquise.com.br ou diretamente no Marquise Ultravisão, na Rua Rio Grande do Sul, 1007. Os preços estão a partir de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a meia; e R$ 50,00 (cinquenta reais) a inteira. Classificação Indicativa 16 anos. Quem compra o ingresso do Corujão paga apenas R$ 11,00 (onze reais) para assistir Barbie. São muitos motivos pra não perder esse Corujão!

