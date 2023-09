Crianças e adolescentes são beneficiados com aparelhos modernos para controle da diabetes infantil em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta sexta-feira (15), foram entregues sensores glicêmicos a crianças diabéticas de 4 a 12 anos de idade, cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo da semana, em duas etapas, 20 crianças foram beneficiadas. A iniciativa consiste no fornecimento de um sensor aplicado na parte superior do braço que mede de forma contínua as leituras da glicose e armazena os dados. O dispositivo causa menos incômodo às crianças porque evita as constantes picadas nos dedos com lancetas para aferição da glicemia, além de reduzir internações e propiciar melhor qualidade de vida e um monitoramento mais eficaz da doença.

O projeto vai abranger médicos, farmacêuticos e enfermeiros, em uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de controlar a glicemia e evitar complicações futuras. A medição do sensor é feita através de um leitor ou aplicativo no celular, possibilitando que todos os profissionais envolvidos e até mesmo a família acompanhem a curva glicêmica.

Os aparelhos foram adquiridos com recursos próprios do município, após a indicação da vereadora Regina Cioffi. “O projeto foi pensado devido a dificuldade das famílias controlarem o diabetes das crianças, em razão das inúmeras picadas no dedo diariamente. Muitas vezes esse monitoramento não acontecia, então a diabetes não tinha um controle. Agora com o monitor teremos mais qualidade.”

Capacitação para profissionais e famílias

A capacitação para profissionais foi ministrada pela empresa fabricante do equipamento na última quarta-feira (13). De acordo com a Referência Técnica da Assistência Farmacêutica, Lívia de Almeida Vieira Cava, o sensor está associado a melhores resultados na gestão do diabetes, incluindo a redução da hipoglicemia. “Vamos oferecer uma ferramenta que irá empoderar o paciente no enfrentamento da diabetes, e ao mesmo tempo, reduzir as complicações causadas pela falta de controle da doença. Os profissionais já estão aptos e também oferecemos uma capacitação para as famílias em dois dias.”

No evento, o secretário de saúde Thiago Mariano salientou os esforços dos últimos meses para melhorar a saúde pública. “Ver essas crianças aqui que vão ter uma qualidade de vida melhor, através de um aparelho que é referência mundial, é gratificante. A cada dia temos melhorado a nossa Saúde Pública. A implementação desse sistema é mais um benefício para a população, uma demonstração de sensibilidade com as pessoas.”aponta Thiago.

Melhor custo-benefício

Para o prefeito Sérgio Azevedo é um momento gratificante para a cidade, que investiu . “Vimos que, por mais alto que seja o valor do aparelho, o benefício é muito maior do que qualquer dificuldade que possamos ter. Aqui não é necessário entrar na justiça para que o SUS forneça, basta cadastrar e a pessoa já sai com o seu sensor glicêmico em mãos. Um instrumento que certamente vai facilitar a vida das crianças e estudantes, que lidam diariamente com a doença!”

Tranquilidade para as famílias

Lidiane Brito, esteve com a filha Letícia Maria, de 7 anos, que recebeu o dispositivo. A menina teve a diabetes diagnosticada e é acompanhada pelo município: “Receber o diagnóstico é desesperador. Gostaria de agradecer a todos que abraçaram prontamente essa causa e não mediram esforços para que essa lei fosse aprovada. Ver nossos filhos chorarem de dor por infinitas pontas de dedos, já era rotina. Quero agradecer ao prefeito e vice, visto que somos o primeiro município mineiro a fornecer os sensores. Um ganho enorme para esta gestão, vocês não tem dimensão do bem que estão fazendo.”